Visite avec démonstration de moutons et chien de troupeau Château de Villars Saint-Parize-le-Châtel

Visite avec démonstration de moutons et chien de troupeau Château de Villars Saint-Parize-le-Châtel samedi 20 septembre 2025.

Visite avec démonstration de moutons et chien de troupeau Samedi 20 septembre, 14h00 Château de Villars Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le domaine du château de Villars fête le 170e anniversaire des bergeries et de la race ovine Southdown, introduite en France à l’occasion de l’Exposition universelle de 1855. À cette occasion, venez assister à une démonstration de moutons et chien de troupeau.

Une visite guidée du château de Villars est proposée samedi 20 septembre, avec des départs à 14h et à 16h.

Château de Villars 58490 Saint-Parize-le-Châtel Saint-Parize-le-Châtel 58490 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 32 30 08 21 http://chateaudevillars.fr/ https://www.facebook.com/chateaudevillarsnievreenbourgogne/ Le château fort de Villars (XIVe siècle) et le nouveau château (XIXe siècle), se regardent au cœur du parc agricole dessiné par le conte de Choulot, paysagiste nivernais.

Le domaine du château de Villars fête le 170e anniversaire des bergeries et de la race ovine Southdown, introduite en France à l’occasion de l’Exposition universelle de 1855. À cette occasion, venez …

© Journal d’Agriculture pratique (1862)