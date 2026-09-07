Visite avec fabrication d’huile et repas, Le moulin des planches, Chez Ronlan

Informations pratiques

Visite avec fabrication d’huile et repas 19 et 20 septembre Le moulin des planches Charente

Le prix est de 50€ dans la limite de 15 personnes. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Moulin des Planches vous propose une visite immersive au cours de laquelle vous participerez à la fabrication de son produit emblématique : l’huile de noix.

L’expérience se poursuivra autour d’un repas dont le plat principal sera une entrecôte cuite dans la poêle ayant servi à chauffer les noix, selon une tradition autrefois partagée par les anciens.

Le reste de l’après-midi sera consacré aux visites libres.

Le moulin des planches 2 chemin du moulin, 16220 Vouthon Chez Ronlan 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 (0)7 71 84 40 04 [{« type »: « phone », « value »: « 0771844004 »}, {« type »: « email », « value »: « lemoulindesplanches@gmail.com »}] Le moulin des planches à été construit par les templiers au XIIème siècle. Aujourd’hui il a une activité d’huilerie (noix, noisettes, lin et cameline). Je vous propose une visite avec démonstration de fabrication d’huile de noix suivie d’un repas avec un menu autour des huiles produites au moulin.

Le moulin des planches vous propose une visite immersive où vous participerez à la fabrication du produit phare du moulin : l’huile de noix. Cette expérience se prolongera par un repas avec comme une…