Visite avec impromptus musicaux à l’ARA, Hôtel Auguste-Lepoutre (ancien commissariat de police), Roubaix

Informations pratiques

Visite avec impromptus musicaux à l’ARA Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Hôtel Auguste-Lepoutre (ancien commissariat de police) Nord

Réservation par mail à acceuil@ara-asso.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Menées par les bénévoles Sophie Dhallewin, guide-conférencière, et Béatrice Debeunne, présidente de l’ARA, ces visites retracent la vie mouvementée de l’hôtel particulier Prouvost-Lepoutre, édifié à la fin du XIXe siècle pour une grande famille du textile roubaisien.

De demeure bourgeoise « entre cour et jardin », avec ses salons ornés, ses boiseries et son escalier remarquable, à Kommandantur durant la Seconde Guerre mondiale puis commissariat central de Roubaix jusqu’en 1990, le lieu porte les traces d’une histoire sociale forte.

Menacé de démolition dans un contexte de mutations urbaines, le site est sauvé grâce à son inscription à l’inventaire complémentaire des Monuments Historiques en 1999, puis réhabilité. Il incarne aujourd’hui un patrimoine vivant, réinventé pour les pratiques musicales et artistiques de ses occupants : l’ARA et le Bar Live, de l’autre côté de la cour.

Au détour de la visite, dans l’ancien salon de musique, dit « la rotonde », un impromptu musical autour d’un duo d’artistes accompagnés par l’ARA dans le cadre du dispositif Tour de Chauffe 2025 : « Amadè & Tarik ».

Tout au long de la visite, des créations sonores issues des projets de l’ARA et des archives viennent faire résonner les espaces, entre mémoire du lieu et usages actuels.

En complément : une exposition dédiée aux musiciennes actuelles et un petit atelier graphique autour de figures féminines de la musique, en libre visite.

Hôtel Auguste-Lepoutre (ancien commissariat de police) 301 Av. des Nations Unies, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Cet hôtel, construit par monsieur et madame Amédée Prouvost-Yon vers 1880, a été loué à Auguste Lepoutre à partir de 1902. A partir de 1940 environ, le commissariat de police s’y est installé. Il s’agit d’un hôtel d’industriel, entre cour et jardin, avec ses écuries, dont les dispositions sont encore bien conservées. Au rez-de-chaussée, trois salons côté jardin conservent des décors restés dans leur état initial, notamment des cheminées et boiseries moulurées. A l’étage, au bout du palier, existait une chapelle privée.

Menées par les bénévoles Sophie Dhallewin, guide-conférencière, et Béatrice Debeunne, présidente de l’ARA, ces visites retracent la vie mouvementée de l’hôtel particulier Prouvost-Lepoutre, édifié à …

©François Vergin