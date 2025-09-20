VISITE – Avec le guide conférencier Didier Lecoeur | Espace René Le Bas Espace René Le Bas – L’Autre lieu Cherbourg-en-Cotentin

VISITE – Avec le guide conférencier Didier Lecoeur | Espace René Le Bas Espace René Le Bas – L’Autre lieu Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 septembre 2025.

VISITE – Avec le guide conférencier Didier Lecoeur | Espace René Le Bas Samedi 20 septembre, 10h30 Espace René Le Bas – L’Autre lieu Manche

️ Entrée libre, mais inscription obligatoire (Réservation au 02 33 93 88 73)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

️ Rendez-vous le samedi 20 septembre à 10h30 pour une visite de l’ancien hôpital des armées et de son parc, l’Espace René Le Bas, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine avec le guide conférencier Didier Lecoeur.

Lors de sa visite en août 1858, l’empereur Napoléon III décide la construction d’un hôpital maritime à Cherbourg, remplaçant celui occupant une partie de l’ancienne abbaye du Voeu. De style néo-classique, et parfois qualifié de « Versailles cherbourgeois », cet hôpital sera inauguré en 1869 sur un site de 16 ha qui accueille également un jardin botanique et une chapelle d’une capacité de 450 places. L’établissement cesse ses activités en 2002. Après avoir connu deux écoles de cinéma, ses locaux abritent aujourd’hui l’école supérieure d’arts et médias de Caen-Cherbourg, des entreprises, administrations, logements étudiants, jardin partagé…

Cette visite, à l’initiative de L’Autre Lieu, vous permettra de mieux connaître ce témoin exceptionnel du Cherbourg (militaire) du XIXe siècle et découvrir un parc remarquable.

⏰ 10h30

️ Entrée libre, mais inscription obligatoire (Réservation au 02 33 93 88 73)

Rendez-vous à l’entrée de l’Espace René Le Bas (dans l’ancien hôpital maritime), en bas des escaliers – 61 Rue de l’Abbaye – Cherbourg-en-Cotentin

ℹ️ Lien de l’événement : https://fb.me/e/8pFI7wnfK

Espace René Le Bas – L’Autre lieu 61 rue de l’abbaye, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie [{« link »: « https://fb.me/e/8pFI7wnfK »}]

️ Rendez-vous le samedi 20 septembre à 10h30 pour une visite de l’ancien hôpital des armées et de son parc, l’Espace René Le Bas, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine avec le guide …

La Shema