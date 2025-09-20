visite avec tablette « Méline au musée des papillons » Musée des papillons Saint-Quentin

visite avec tablette « Méline au musée des papillons » 20 et 21 septembre Musée des papillons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Découvrez le musée en autonomie grâce à l’application Méline au musée des papillons sur tablette remise gracieusement à l’accueil. Un parcours en 15 points mêlant observation, jeu, déduction et connaissances pour en apprendre davantage sur les insectes, le musée et son donateur Jules Passet.

Remise du support à la sortie avec une récompense à la clé !

Musée des papillons 14 Rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France 33323069393 https://www.saint-quentin.fr/108-musee-papillons.htm Ces collections centenaires de la fin du XIXe siècle offrent une perspective sur la diversité des insectes et notamment leurs représentants spectaculaires des zones tropicales. Lépidoptères et Coléoptères dominent (collections mondiales), les autres ordres sont minoritaires.

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Saint-Quentin