Visite: Balade chantée et contée sous les voûtes montiliennes par Elle Aux Dits Devant l’Office de Tourisme de Montélimar Montélimar

Visite: Balade chantée et contée sous les voûtes montiliennes par Elle Aux Dits

Devant l'Office de Tourisme de Montélimar Allées provençales Montélimar Drôme

Mercredi 2025-07-30 18:00:00

2025-08-27

2025-07-30 2025-08-13 2025-08-27

Et si on visitait Montélimar en chansons et sous les voûtes? Rendez vous les 30 juillet, 13 août et 27 août pour une balade chantée, offerte par votre Office de tourisme, avec Elodie Blanc, guide historienne et chanteuse lyrique.

Devant l’Office de Tourisme de Montélimar Allées provençales Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

How about visiting Montélimar in song and under the vaults? Join us on July 30, August 13 and August 27 for a singing stroll, offered by your Tourist Office, with Elodie Blanc, historian guide and opera singer.

German :

Wie wäre es, Montélimar mit Gesang und unter Gewölben zu besichtigen? Am 30. Juli, 13. August und 27. August bietet Ihnen Ihr Fremdenverkehrsbüro einen Spaziergang mit Gesang an, der von der Historikerin und Opernsängerin Elodie Blanc geleitet wird.

Italiano :

Che ne dite di una visita canora di Montélimar sotto le volte? Unitevi a noi il 30 luglio, il 13 agosto e il 27 agosto per una visita cantata, offerta dal vostro Ufficio del Turismo, con Elodie Blanc, guida storica e cantante lirica.

Espanol :

¿Qué tal una visita cantada a Montélimar bajo las bóvedas? Acompáñenos los días 30 de julio, 13 de agosto y 27 de agosto en una visita cantada, ofrecida por su Oficina de Turismo, con Elodie Blanc, guía historiadora y cantante de ópera.

