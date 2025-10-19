Visite/ Balade commentée du parcours d’architecture suivie d’une sardinade Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé

Visite/ Balade commentée du parcours d’architecture suivie d’une sardinade Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé dimanche 19 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T13:00:00

Fin : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T13:00:00

De l’Espace Bézard – Le Corbusier jusqu’au HVDVK, chantier à ciel ouvert et en plein champ de restauration de microarchitectures. Sardinade à l’arrivée, autour de l’UK 100, baraque américaine.

Au cours de la visite : Exposition Bézard – Le Corbusier / Extension de l’espace Bézard – Le Corbusier, scénographié avec la brique BLOC de Ronan & Erwan Bouroullec, / Voiture minimum de Le Corbusier réinterprétée par le designer Christian Ragot / Villa Motte de Raphaël Galley / Présentation des microarchitectures et des pièces architecturales du parcours d’art, d’architecture et design : Bulles Six Coques, Penta, Hexacube, Tétrodons, Tuile piscine Tournesol, maison Claude Parent, Pavillon Bouroullec/Rivet etc. ainsi que des oeuvres (sculptures, installations) d’artistes contemporains.

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture

Tarif visite + sardinade 20 € / 10€ adhérents

Visite seule 10 € / Gratuit adhérents

Adhésion 20 € à l’année

Sur réservation

contact@piaceleradieux.com

Plus d’info : https://piaceleradieux.com/

Photo : Roland Wank, UK 100 Baraque américaine, [1942-1945] / HVDVK Piacé le radieux cop. photo Marie Konstantinovitch

Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier 7 rue de l'Eglise 72170 Piacé Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire 02 43 33 47 97 https://www.piaceleradieux.com https://www.facebook.com/Piac%C3%A9-Le-Radieux-B%C3%A9zard-Le-Corbusier-392170900990423/ contact@piaceleradieux.com Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier est un centre d'art dédié à l'architecture, le design et l'art contemporain. Lieu de réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local, il est également un lieu de diffusion et de promotion de la création contemporaine. Il est situé à Piacé (entre Le Mans et Alençon), petit village de la Sarthe qui a fait l'objet dans les années 1930 d'un projet architectural de Le Corbusier (1887-1965) et Norbert Bézard (1896-1956). Une exposition raconte l'histoire de ce projet. Piacé le radieux invite également des artistes, architectes, designers à explorer les liens entre modernité et ruralité. Un parcours comptant une trentaine d'œuvres (micro-architectures, sculptures, installations etc.) est accessible toute l'année dans le village et la campagne avoisinante.

© Piacé le radieux