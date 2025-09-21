Visite/Balade commentée du parcours d’art contemporain, d’architecture et de design Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier Piacé

10 € / Gratuit adhérents

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Exposition Bézard - Le Corbusier / Extension de l’espace Bézard – Le Corbusier, scénographié avec la brique BLOC de Ronan & Erwan Bouroullec, / Corps d’osier, Voiture minimum de Le Corbusier réinterprétée par le designer Christian Ragot / Présentation des microarchitectures et des pièces architecturales du parcours d’art contemporain, d’architecture et de design : Bulles Six Coques, Penta, Tétrodon, maison Claude Parent, Pavillon Bouroullec etc. ainsi que des oeuvres (sculptures, installations) d’artistes contemporains dont Villa Motte de Raphaël Galley.

Photo Pascal Rivet / Ronan & Erwan Bouroullec, Lincoln, 2022 © C. Lavabre / Studio Bouroullec © Pascal Rivet

Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier 7 rue de l’Eglise 72170 Piacé Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire 02 43 33 47 97 https://www.piaceleradieux.com https://www.facebook.com/Piac%C3%A9-Le-Radieux-B%C3%A9zard-Le-Corbusier-392170900990423 [{« type »: « email », « value »: « contact@piaceleradieux.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 33 47 97 »}] Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier est un centre d’art dédié à l’architecture, le design et l’art contemporain. Lieu de réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local, il est également un lieu de diffusion et de promotion de la création contemporaine. Il est situé à Piacé (entre Le Mans et Alençon), petit village de la Sarthe qui a fait l’objet dans les années 1930 d’un projet architectural de Le Corbusier (1887-1965) et Norbert Bézard (1896-1956). Une exposition raconte l’histoire de ce projet. Piacé le radieux invite également des artistes, architectes, designers à explorer les liens entre modernité et ruralité. Un parcours comptant une quarantaine d’œuvres (micro-architectures, sculptures, installations etc.) est accessible toute l’année dans le village et la campagne avoisinante. Gare la plus proche : Vivoin

