Visite Balade éco-citoyenne Devant le Local de l’association Écho-mer La Rochelle

Visite Balade éco-citoyenne

Devant le Local de l’association Écho-mer 8 quai Georges Simenon La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-24 2026-04-03

Vous avez envie de (re)découvrir le littoral autrement ? De comprendre ce qui se trame sous vos pieds à chaque pas ? Les balades éco-citoyennes d’Écho-Mer reviennent pour vous faire voir notre environnement avec un autre regard !

.

Devant le Local de l’association Écho-mer 8 quai Georges Simenon La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 04 81 contact@echomer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour Eco-friendly walk

Would you like to (re)discover the coastline in a different way? To understand what’s going on beneath your feet with every step you take? Écho-Mer’s eco-citizen walks are back to give you a new perspective on our environment!

L’événement Visite Balade éco-citoyenne La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-03 par Nous La Rochelle