Visite balade La Chartreuse d’Aillon

Visite balade Dimanche 21 septembre, 11h00, 15h00 La Chartreuse d’Aillon Savoie

Balade en montée à partir de 12 ans. Tarif unique de 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Cette balade guidée en plein air permet de comprendre le fonctionnement du monastère, le rôle de la correrie d’origine, et d’appréhender l’ampleur qu’avait la Chartreuse.

Votre guide vous présentera également des éléments sur le paysage et l’économie du territoire.

Prévoir une quinzaine de minutes de marche sur une route en montée.

À partir de 12 ans.

Trace de la présence des moines dans la combe de Lourdens, le site de la Chartreuse d'Aillon, aujourd'hui restauré, abrite la Maison du Patrimoine du parc naturel régional du massif des Bauges. Dans ce lieu incontournable pour mieux comprendre l'identité du territoire, parcourez les richesses historiques et culturelles du Massif des Bauges. La déambulation de salles en galeries vous fera découvrir l'histoire des activités humaines sur le Massif au fil du temps et la vie du monastère du XIIe siècle à la Révolution. La visite est agrémentée par les commentaires d'un audioguide (français-anglais). Un film complète la rencontre des patrimoines baujus et de ses acteurs.

La Chartreuse d’Aillon