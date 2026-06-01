Visite-balade nature : Faune et flore, de la peinture à la nature, Chapelle des Ursulines, Quimperlé

Visite-balade nature : Faune et flore, de la peinture à la nature Dimanche 7 juin, 15h00 Chapelle des Ursulines Finistère

Sans réservation – dans la limite des 30 places disponibles

Plein tarif : 6 €

Gratuité : moins de 25 ans, demandeur d’emploi, minimas sociaux, demandeur d’asile, enseignants, handicap + 1 accompagnateur, cartes ICOM et ICOMOS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

Visite-balade nature

Faune et flore, de la peinture à la nature

Du jardin d’Éden aux forêts luxuriantes, en passant par des paysages naturels postapocalyptiques, la nature est omniprésente dans les œuvres de Maël Nozahic présentées dans l’exposition Métamorphoses à la Chapelle des Ursulines. L’artiste crée des univers surréalistes peuplés de plantes et d’animaux des quatre coins du monde rassemblés dans un même biotope. C’est une manière détournée de questionner l’impact des actes humains sur l’environnement.

Après une visite flash de l’exposition Métamorphoses à la Chapelle des Ursulines, partez pour une balade nature avec un·e bénévole de l’association Bretagne Vivante à la découverte de la faune et de la flore du jardin du Bel Air.

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne 0298392844 https://www.quimperle.bzh/vivre-a-quimperle/culture/expositions La chapelle du XVIIe siècle, propriété de la commune, sert depuis 1996 de lieu d´exposition.

L’exposition temporaire organisée chaque été à la Chapelle des Ursulines et à la Maison des Archers a pour ambition de proposer un univers artistiques différents chaque année afin que les publics puissent appréhender la multiplicité des regards et des expressions artistiques contemporaines (sculpture, peinture, art graphique, photographie, installation…). Cette proposition s’accompagne d’une volonté de faire rencontrer l’univers d’un artiste et Quimperlé, son histoire et ses sites remarquables.

Visite-balade nature

©Maël Nozahic, L’endormie (détail), 2019