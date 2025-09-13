Visite Balade sensorielle et gourmande Saint-Martin-de-Boscherville

Route Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 16:00:00
fin : 2025-10-21

Date(s) :
2025-09-13 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30

Venez découvrir les jardins de l’Abbaye Saint-Georges avec vos sens regardez, sentez, goûtez, écoutez, touchez !
Sur réservation

Tarifs billet d’entrée + 3 €   .

Route Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 10 82  abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

