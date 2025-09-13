Visite Balade sensorielle et gourmande Saint-Martin-de-Boscherville
Route Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime
Début : 2025-09-13 16:00:00
fin : 2025-10-21
2025-09-13 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30
Venez découvrir les jardins de l’Abbaye Saint-Georges avec vos sens regardez, sentez, goûtez, écoutez, touchez !
Sur réservation
Tarifs billet d’entrée + 3 € .
Route Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 10 82 abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr
