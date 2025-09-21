Visite baladée de la Tour Vauban au Fort du Gouin Tour Vauban Camaret-sur-Mer

Visite baladée de la Tour Vauban au Fort du Gouin Tour Vauban Camaret-sur-Mer dimanche 21 septembre 2025.

Visite baladée de la Tour Vauban au Fort du Gouin Dimanche 21 septembre, 10h30 Tour Vauban Finistère

Rendez-vous à l’accueil de la Tour Vauban à 10h30. – Durée approximative : 1h30 /

sur réservation :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite baladée de la Tour Vauban au fort du Gouin.

Tour Vauban Le Sillon, 29570 Camaret-sur-Mer, France Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne 0298279112 https://www.crozon-bretagne.com/tourisme/decouverte/camaret/tour-vauban.php [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 27 91 12 »}, {« type »: « email », « value »: « tourvauban@camaretsurmer.fr »}] Au début de l’année 1689, craignant une attaque sur Brest, Louis XIV envoya Vauban qui ordonna la construction d’un certain nombre d’ouvrages, dont un fortin à Camaret. L’ouvrage est une construction hexagonale, contenant des salles voûtées. Aux deux extrémités de la batterie semi-circulaure et dallée qui s’étend au pied de la tour, s’élèvent un four à boulets rouges et un corps de garde dont les meurtrières défendent l’accès du pont-levis. Les murs du fossé, bâtis en pierres non cimentées, laissent passer l’eau, permettant à la marée montante de remplir le fossé. L’ouvrage fut bâti avec des pierres prises au fond du port, et revêtues extérieurement d’une couche de ciment rouge. Les parements et les voûtes des salles sont en granit. Cette tour soutint un siège contre les Anglais en 1694.

Visite baladée de la Tour Vauban au fort du Gouin.