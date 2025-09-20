VISITE BANQUE CREDIT DU NORD / QUARTIER LIBRE BANQUE CREDIT DU NORD / QUARTIER LIBRE Tourcoing

VISITE BANQUE CREDIT DU NORD / QUARTIER LIBRE BANQUE CREDIT DU NORD / QUARTIER LIBRE Tourcoing samedi 20 septembre 2025.

VISITE BANQUE CREDIT DU NORD / QUARTIER LIBRE Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00 BANQUE CREDIT DU NORD / QUARTIER LIBRE Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T15:+

Fin : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T16:+

Fondé en 1848, le Crédit du Nord ouvre une succursale à Tourcoing à la fin de 19ème siècle. Un bâtiment est construit sur la Grand’place, en 1921, œuvre des architectes Jean-Baptiste et Henri Maillard. La façade est refaite dans les années 1970, mais la vaste nef sous verrière présente des boiseries, consoles et cartouches de panneaux peints évoquant le textile et le commerce.

BANQUE CREDIT DU NORD / QUARTIER LIBRE 31 Grand’place 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 63 43 53 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Fcoppin