Visite barrage de l’Aigle Raid des gabariers

Soursac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dans le cadre du Raid des Gabariers, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose une visite guidée du barrage de l’Aigle et des espaces extérieurs.

Gratuit, sur inscription, nombre de places limité, à partir de 8 ans. Billetterie en ligne sur site internet Tourisme Haute-Corrèze

Prévoir des chaussures fermées et vêtements longs, pas de sac à dos, sacs à mains, appareil photo et téléphone portable. Pièce d’identité demandée pour les personnes majeures. .

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite barrage de l’Aigle Raid des gabariers

L’événement Visite barrage de l’Aigle Raid des gabariers Soursac a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze