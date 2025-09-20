Visite Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms Basilique Notre-Dame-des-Doms Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Samedi toute la journée et dimanche après-midi, proposition de visites commentées par Madame Blandine Silvestre.

10 h : Messe.

Samedi 20 septembre à 17h

Concert sur l’Orgue Doré de Piantanida et l’orgue de chœur de Mutin/Cavaillé-Coll par Lucienne Antonini, Frédéric Monier et Michael Stoddart – œuvres de Frescobaldi, Sweelinck, Cimarosa, Pachelbel, Morandi, Bach, Franck, Langlais.

Basilique Notre-Dame-des-Doms Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.metropole.diocese-avignon.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

