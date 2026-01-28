Visite Bébé Crabouille en vadrouille 18 mois 3 ans Château de Brest Brest
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 10:45:00
2026-02-25
À travers les aventures de Crabouille, petit crabe espiègle, les tout-petits admirent le beau décor du canot de l’Empereur situé aux Ateliers des Capucins. Cette première approche sensible de l’art et de l’histoire les amène à ressentir, voir, toucher, écouter et bouger.
Informations pratiques
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagné d’un adulte (deux adultes maximum par enfant)
Durée 45 min
Réservation en ligne à partir du 29 janvier. .
