Visite Bébé Crabouille en vadrouille 18 mois 3 ans Château de Brest Brest

Visite Bébé Crabouille en vadrouille 18 mois 3 ans

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 10:45:00

2026-02-25

À travers les aventures de Crabouille, petit crabe espiègle, les tout-petits admirent le beau décor du canot de l’Empereur situé aux Ateliers des Capucins. Cette première approche sensible de l’art et de l’histoire les amène à ressentir, voir, toucher, écouter et bouger.

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagné d’un adulte (deux adultes maximum par enfant)

Durée 45 min

Réservation en ligne à partir du 29 janvier.

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51

