Visite bébé Le conte de fée d’un costumier Quartier Villars Route de Montilly Moulins mercredi 10 décembre 2025.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

pour 1 adulte + 1 enfant

Début : 2025-12-10 11:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00

2025-12-10

Visite multisensorielle spécialement conçue pour les bébés.
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20  accueil@cncs.fr

English :

Multisensory tour specially designed for babies.

German :

Multisensorischer Rundgang speziell für Babys.

Italiano :

Un tour multisensoriale appositamente studiato per i bambini.

Espanol :

Un recorrido multisensorial especialmente diseñado para bebés.

