Visite bébé Le conte de fée d’un costumier Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Visite bébé Le conte de fée d’un costumier

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

pour 1 adulte + 1 enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 11:00:00

fin : 2025-12-10 12:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Visite multisensorielle spécialement conçue pour les bébés.

English :

Multisensory tour specially designed for babies.

German :

Multisensorischer Rundgang speziell für Babys.

Italiano :

Un tour multisensoriale appositamente studiato per i bambini.

Espanol :

Un recorrido multisensorial especialmente diseñado para bebés.

L’événement Visite bébé Le conte de fée d’un costumier Moulins a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région