Visite best-seller D’Abélard à Zola, les rues de Sens de A à Z Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

Visite best-seller D'Abélard à Zola, les rues de Sens de A à Z vendredi 29 août 2025.

Agence d'Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens

Gratuit

10:00:00

12:30:00

2025-08-29

Les visiteurs et les Sénonais, flânant dans les rues de Sens, admirent ses colombages, ses clochers et ses portails. Mais qui prête attention à chaque coin de rue à un Voltaire par-là, un Gambetta par-ci ? Aux Porcelets fuyant vers la Place du Samedi ? On se souvient d’Hugo et de Pasteur, mais quid de Dechambre, Guimard et Victor Petit ? Venez visiter d’une autre façon la ville de Sens et les noms de ses rues n’auront plus de secrets pour vous ! .

+33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

