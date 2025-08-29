Visite best-seller D’Abélard à Zola, les rues de Sens de A à Z Agence d’Attractivité Sens Intense Sens
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne
Début : 2025-08-29 10:00:00
fin : 2025-08-29 12:30:00
2025-08-29
Les visiteurs et les Sénonais, flânant dans les rues de Sens, admirent ses colombages, ses clochers et ses portails. Mais qui prête attention à chaque coin de rue à un Voltaire par-là, un Gambetta par-ci ? Aux Porcelets fuyant vers la Place du Samedi ? On se souvient d’Hugo et de Pasteur, mais quid de Dechambre, Guimard et Victor Petit ? Venez visiter d’une autre façon la ville de Sens et les noms de ses rues n’auront plus de secrets pour vous ! .
