visite Bois de Charonne et Petite ceinture 20e Petite Ceinture du 20e (PC 20) et Bois de Charonne Paris mercredi 29 octobre 2025.

La Ville de Paris a acquis une partie des abords de la Petite Ceinture du 20e, entre la rue du Volga et le cours de Vincennes, pour réaliser un nouveau parc de 3,5 hectares : le Bois de Charonne. Accueillant autrefois une gare de marchandises, puis un dépôt de bus pour la RATP, cet ancien site industriel foisonne désormais de plus de 7 500 arbres et plants forestiers. Les essences végétales sauvages collectées en amont des travaux, ressemées dans le nouveau site, favorisent le développement d’une biodiversité locale.

Rendez-vous : 103 cours de Vincennes

« Quand un site industriel se transforme en réservoir de biodiversité. »

Le mercredi 29 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes. Jusqu’à 10 ans.

Petite Ceinture du 20e (PC 20) et Bois de Charonne 103, Cours de Vincennes 75020 Paris

