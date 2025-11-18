Visite BONGARD Centre de Strasbourg Eckbolsheim
Visite BONGARD Mardi 18 novembre, 09h30 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace
Notre large gamme de matériels de boulangerie, nos unités de production performantes et notrecapacité d’innovationfont de Bongard le partenaire privilégié dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Notre expérience ainsi que notresavoir-faire nous permettent d’être présents dans plusde 140 pays. Nos solides références et notre service de proximitésont particulièrement appréciéspar nos clients à travers le monde.
Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est
Visite des ateliers et découverte des métiers industriels