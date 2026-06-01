Visite botanique à deux voix, Monument à la gloire de la Résistance, Toulouse

Visite botanique à deux voix 6 et 7 juin Monument à la gloire de la Résistance Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le Monument à la Gloire de la Résistance s’associe aux Jardins du Muséum pour une visite à deux voix entre patrimoine et nature.

Accompagnés de la jardinière botaniste Guillemette Bourdillon, les visiteurs découvriront d’abord le Monument, avant de poursuivre la visite au Jardin des Plantes. Ce parcours sensible et original invite à explorer la symbolique des arbres, leur mémoire et les liens qu’ils entretiennent avec celle des Hommes, entre histoire, transmission et vivant.

Monument à la gloire de la Résistance Allées Frédéric Mistral, 31028 Toulouse Toulouse 31028 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le Monument à la Gloire de la Résistance s’associe aux Jardins du Muséum pour une visite à deux voix entre patrimoine et nature.

©Alexandre Ollier