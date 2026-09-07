Visite botanique du Parc de la Villa Aurélienne, Parc Aurélien et Villa Aurélienne, Fréjus

Informations pratiques

Visite botanique du Parc de la Villa Aurélienne Samedi 19 septembre, 14h00 Parc Aurélien et Villa Aurélienne Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Ce parc de 24 hectares accompagnant la Villa Aurélienne est à la fois classé au titre des Espaces naturels et inscrit au titre des Monuments historiques. Accompagné par une guide du patrimoine naturel, vous découvrirez ses différentes facettes, comment il s’est constitué en fonction des contraintes naturelles et les points de vue qu’il réserve sur le territoire.

> Rendez-vous à l’entrée du Parc.

Parc Aurélien et Villa Aurélienne 85 Avenue du Général d’Armée Jean CALLIES, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494529049 https://www.ville-frejus.fr/archeologie-et-patrimoine/musees-et-monuments/villa-aurelienne La Villa Aurélienne, chef-d’œuvre d’inspiration Renaissance italienne, est l’une des deux seules villas palladiennes en France ! Construite à la fin du XIXe siècle, elle tire son nom de la Via Aurélia, l’antique voie romaine qui passait non loin de là. Perchée au sommet d’un parc boisé impressionnant, cette villa singulière marie des influences antiques, classiques et orientales, créant un ensemble unique. D’abord villa de villégiature, elle s’est transformée aujourd’hui en un centre vibrant de la scène culturelle estivale de Fréjus.

Ce parc de 24 hectares accompagnant la Villa Aurélienne est à la fois classé au titre des Espaces naturels et inscrit au titre des Monuments historiques. Accompagné par une guide du patrimoine vous …

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