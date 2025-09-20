Visite botanique : « L’architecture paysagère, entre héritage patrimonial et enjeux environnementaux de demain » Office de tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio Porto-Vecchio

Visite botanique : « L’architecture paysagère, entre héritage patrimonial et enjeux environnementaux de demain » Samedi 20 septembre, 09h30 Office de tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Nombre de places limité ; Prévoir des chaussures confortables et un chapeau

Au coeur de l’Alma Salvatica, Stefana, paysagiste et horticultrice, vous invite à découvrir l’architecture paysagère insulaire, entre héritage patrimonial et enjeux environnementaux. Entre senteurs, textures et couleurs, explorez la flore insulaire, sa diversité et son adaptabilité, et observez de quelle manière elle façonne le paysage en réinvestissant les vestiges de notre histoire pastorale. Une balade sensorielle, botanique et paysagère, au coeur d’un écrin portovecchiais.

Office de tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio 20137 Porto-Vecchio Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse

Almasalvatica