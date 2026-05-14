Visite bout de rang et dégustation | Domaine de l’Ancienne Cure Domaine de l’Ancienne Cure Colombier

Colombier

Visite bout de rang et dégustation | Domaine de l’Ancienne Cure

Domaine de l’Ancienne Cure 3920 Route des Pyrénées Colombier Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-02 11:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28

Au plus près de nos vignes, explications sur les spécificités de nos différents terroirs, de nos cépages et de nos méthodes culturales. Dégustation commentée de 7 vins au choix.

Sur réservation. .

Domaine de l’Ancienne Cure 3920 Route des Pyrénées Colombier 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 27 90

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English : Visite bout de rang et dégustation | Domaine de l’Ancienne Cure

L’événement Visite bout de rang et dégustation | Domaine de l’Ancienne Cure Colombier a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides