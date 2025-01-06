Visite Braastad Cognac Mainxe-Gondeville
Visite Braastad Cognac Mainxe-Gondeville lundi 6 janvier 2025.
Visite Braastad Cognac
29, Quai Île Madame Mainxe-Gondeville Charente
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif : 15 – 15 – EUR

Date :
Début : Vendredi 2025-01-06
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-01-06 2025-07-01 2025-08-25 2025-11-11
Idéalement situés à Jarnac en bord de Charente, les établissements TIFFON vous invite à la découverte de son cognac Braastad. Découvrez son histoire, son authenticité et son patrimoine exceptionnel au sein d’un bâtiment emblématique.
29, Quai Île Madame Mainxe-Gondeville 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 87 00 contact@cognac-tiffon.com
English : Visit Braastad Cognac
Ideally located in Jarnac along the River Charente, the maison TIFFON invites you to discover its famous Braastad cognac.
Discover it’s history, authenticity and exceptional heritage in an emblematic building.
German :
Das ideal in Jarnac am Ufer der Charente gelegene Weingut TIFFON lädt Sie zur Entdeckung seines Cognacs Braastad ein. Entdecken Sie seine Geschichte, seine Authentizität und sein außergewöhnliches Erbe in einem emblematischen Gebäude.
Italiano :
Situato in posizione ideale a Jarnac, sulle rive della Charente, TIFFON vi invita a scoprire il suo cognac Braastad. Scoprite la sua storia, la sua autenticità e il suo eccezionale patrimonio in un edificio emblematico.
Espanol :
Idealmente situado en Jarnac, a orillas de la Charente, TIFFON le invita a descubrir su excepcional patrimonio en un edificio emblemático.
L’événement Visite Braastad Cognac Mainxe-Gondeville a été mis à jour le 2025-04-15 par Destination Cognac