Visite Brioche Pasquier Les Cerqueux

Cholet Maine-et-Loire

Brioche Pasquier vous ouvre ses portes.

Envie de découvrir les coulisses de vos brioches préférées ? Brioche Pasquier vous invite à une visite unique dans son site aux Cerqueux à côté de Maulévrier.

Guidés par un collaborateur passionné, vous suivrez toutes les étapes de fabrication d’une brioche et découvrirez les petits secrets qui font la différence. Et pour prolonger l’expérience, rendez-vous dans leur boutique pour déguster et retrouver toute la gourmandise Brioche Pasquier.

ATTENTION, Le site étant soumis à des règles d’hygiène et de sécurité très strictes merci de respecter ces consignes:

– chaussures plates et fermées, pantalon (pas de jupe, pas de robe ou de pantacourt)

– bijoux retirés (pas de piercing)

– photos et vidéos interdites

– animaux interdits

Places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

