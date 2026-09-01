[Visite] Brise d’histoire Dieppe et les vents Dieppe
dimanche 20 septembre 2026 · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Visite] Brise d’histoire Dieppe et les vents
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 16:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Vent d’ssus, vent d’dans… une expression polletaise pour signifier que l’on n’avance pas, devenue dicton pour signaler que l’on commence à perdre le fil de ses pensées après avoir un peu trop bu.
Les vents qui gonflent les voiles et font tourner les ailes des moulins se transforment en tempêtes hivernales ; ils transportent dans tous les quartiers de la ville les effluves des activités industrielles… les Dieppois domptent et subissent les vents depuis leur installation à l’embouchure de l’Arques.
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Visite] Brise d’histoire Dieppe et les vents
L’événement [Visite] Brise d’histoire Dieppe et les vents Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité
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