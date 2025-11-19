Visite BURG Vinaigres – La Tremblade Burg Vinaigres – Zone artisanale Les Bregaudières La Tremblade

Visite BURG Vinaigres – La Tremblade Burg Vinaigres – Zone artisanale Les Bregaudières La Tremblade mercredi 19 novembre 2025.

Visite BURG Vinaigres – La Tremblade Mercredi 19 novembre, 09h00 Burg Vinaigres – Zone artisanale Les Bregaudières Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T10:30:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T10:30:00

PLONGE AU COEUR DE L’INDUSTRIE LOCALE

Découvre les ateliers de production de Burg Vinaigres pour comprendre les différentes étapes de fabrication et les savoir-faire mobilisés.

Rencontre des salariés qui te partageront leur quotidien, leur parcours et leur expérience

Objectif ? Te permettre de mieux connaître les métiers industriels, d’en découvrir la diversité et pourquoi pas… d’y trouver ton futur stage !

Burg Vinaigres – Zone artisanale Les Bregaudières 17390 La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Présentation de l’entreprise et ses activités auprès d’un public de collégiens, suivi de la visite du site industriel et d’une dégustation de vinaigre. visite d’entreprise burg vignaigres