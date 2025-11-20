Visite BURG Vinaigres – La Tremblade Burg Vinaigres – Zone artisanale Les Bregaudières La Tremblade

PLONGEZ AU COEUR DE L’INDUSTRIE LOCALE

RENCONTRES ET TÉMOIGNAGES de salariés qui partageront leur quotidien, leur parcours et leur expérience.

EXPÉRIENCE IMMERSIVE grâce à des casques de réalité virtuelle pour tester différents postes et mieux comprendre les compétences recherchées.

VISITE GUIDÉE des ateliers de production de Burg Vinaigre pour comprendre les différentes étapes de fabrication et les savoir-faire mobilisés.

DÉGUSTATION pour découvrir et apprécier la diversité des vinaigres produits sur place

17390 La Tremblade
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine

Visite de l’entreprise et Dégustation de vinaigres burg vinaigres visite d’entreprise