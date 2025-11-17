Visite BÜRKERT SAS Centre de Strasbourg Eckbolsheim
Visite BÜRKERT SAS Lundi 17 novembre, 14h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T16:00:00+01:00
Visite des ateliers et découverte des métiers industriels : innovation, conception et production.
Bürkert est leader mondial des techniques de mesure, contrôle et régulation des fluides.
Prestations : recherche et développement, production, conseils et ingénierie, fourniture, mise enservice, formationcontinue, service après-vente.
Secteur d’activité :
Systèmes de régulation des fluides : techniques industrielles de mesure, contrôle et régulation :systèmes pour mesurer,contrôler et réguler des gaz et liquides, de la vanne au capteur ourégulateur séparé aux solutions complètesd’automatisation et systèmes fluidiques.
Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est
