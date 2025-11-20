Visite BÜRKERT SAS Centre de Strasbourg Eckbolsheim

Visite BÜRKERT SAS Jeudi 20 novembre, 09h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Visite des ateliers et découverte des métiers industriels : innovation, conception et production.

Bürkert est leader mondial des techniques de mesure, contrôle et régulation des fluides.

Prestations : recherche et développement, production, conseils et ingénierie, fourniture, mise enservice, formationcontinue, service après-vente.

Systèmes de régulation des fluides : techniques industrielles de mesure, contrôle et régulation :systèmes pour mesurer,contrôler et réguler des gaz et liquides, de la vanne au capteur ourégulateur séparé aux solutions complètesd’automatisation et systèmes fluidiques.

Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

Visite de l’entreprise BURKERT