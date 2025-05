Visite by night de Romans – Maison du Mouton Romans-sur-Isère, 9 juillet 2025 21:00, Romans-sur-Isère.

Drôme

Visite by night de Romans Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-07-09 21:00:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09

2025-07-23

2025-08-06

2025-08-20

A la tombée de la nuit, la ville s’enrobe d’une atmosphère particulière. Laissez-vous guider à la fraicheur du soir, à travers les ruelles de la vieille ville. Découvrez les monuments, les places et les belles demeures dans une ambiance conviviale.

Maison du Mouton 5 rue du Mouton

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

When night falls, the city takes on a special atmosphere. Let the cool of the evening guide you through the narrow streets of the old town. Discover the monuments, squares and beautiful homes in a convivial atmosphere.

German :

Wenn die Nacht hereinbricht, hüllt sich die Stadt in eine ganz besondere Atmosphäre. Lassen Sie sich in der Kühle des Abends durch die Gassen der Altstadt führen. Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten, Plätze und schönen Häuser in einer gemütlichen Atmosphäre.

Italiano :

Quando cala la notte, la città assume un’atmosfera speciale. Lasciate che il fresco della sera vi guidi attraverso le strette vie del centro storico. Scoprite i monumenti, le piazze e le belle case in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Cuando cae la noche, la ciudad adquiere una atmósfera especial. Deje que el frescor del atardecer le guíe por las callejuelas del casco antiguo. Descubra los monumentos, las plazas y las hermosas casas en un ambiente acogedor.

