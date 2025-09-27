Visite : Cabinet de curiosité Musée Quai Zola Rennes

Visite : Cabinet de curiosité Musée Quai Zola Rennes Samedi 27 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez la collection du marquis de Robien

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-27T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T15:30:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-cabinet-de-curiosite

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine