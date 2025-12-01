Visite Caen les statues font leur cinéma Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

Visite Caen les statues font leur cinéma

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 place Saint Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 14:30:00

fin : 2025-12-29 16:00:00

Date(s) :

2025-12-29

Avec Corinne Joimel, guide-conférencière, découvrez l’histoire de Caen lors d’une rencontre improbable avec les statues de personnages célèbres. Une visite originale, ludique et poétique pour les fans de cinéma, amateurs d’humour et de patrimoine.

Vous êtes cinéphiles et aimez les jeux d’rôles ? Venez participer à une visite originale Caen, les statues font leur cinéma dans le cadre du projet Les étonnants patrimoines .

Par le biais de cette animation, on découvre l’histoire de Caen lors d’une rencontre improbable avec les statues des personnages célèbres érigées dans la ville. Le temps d’une visite, on devient acteur et on donne vie et voie aux statues de Caen.

Ecoutez, observez, sentez, jouez … tous vos sens sont mis en éveil et les statues se réveillent.

Une visite ludique et poétique pour découvrir en famille l’histoire de Caen, pour les fans de cinéma, amateurs d’humour et de patrimoine.

Visite destinée à tous, à partir de 8 ans et proposée dans le cadre de l’opération Les étonnants patrimoines par la Fédération des Guides de Normandie. Des visites supplémentaires peuvent être organisées pour les groupes (CE, associations, MJC, centre de vacances…). .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 place Saint Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Visite Caen les statues font leur cinéma

With guide Corinne Joimel, discover the history of Caen through an unlikely encounter with the statues of famous people. An original, fun and poetic visit for film fans, humorists and heritage enthusiasts.

L’événement Visite Caen les statues font leur cinéma Caen a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Bayeux Intercom