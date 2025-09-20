Visite-café de l’église de Bon Secours Église luthérienne de Bon-Secours Paris

Visite libre, entrée gratuite

16h : moment musical avec James Poinsot, piano – œuvres de Chopin, Satie, Yan Tiersen…

Église luthérienne de Bon-Secours 20 Rue Titon, 75011 Paris, France Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France 0144935516 https://www.egliseprotestantebonsecoursparis.com https://www.facebook.com/Paroisse-luthérienne-de-Bon-Secours-Eglise-Protestante-Unie-de-France-138003139631063/ Église construite à la demande de la communauté luthérienne alsacienne du Faubourg-Saint-Antoine, par l’architecte Augustin Rey, en 1895-1896. Ouverte le dimanche matin.

