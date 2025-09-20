Visite campus le delta Campus Le Delta Paris

Visite campus le delta Samedi 20 septembre, 09h00 Campus Le Delta Paris

La visite du campus est libre et gratuite, inscription fortement conseillée

A travers un parcours immersif, ponctué de capsules créatives scénographiées par les étudiant·e·s de la section comédie musicale du Cours Florent, découvrez l’histoire du site qui témoigne de plus d’un siècle de transformation, de savoirs et d’innovations.

Comprenez comment ce campus s’inscrit dans une démarche de sensibilisation au patrimoine universitaire, à la mémoire des lieux d’enseignement et à l’évolution des savoirs.

Campus Le Delta 16 rue Claude-Bernard 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France

Au cœur de Paris, 6 écoles parmi les plus prestigieuses de leur secteur occuperont les 16 000 m² réhabilités de l'ancien campus d'AgroParisTech.

Construit entre 1883 et 1934 sur plus de 16 000 m² et situé rue Claude-Bernard, niché dans le 5e arrondissement de Paris, le lieu a d’abord accueilli l’Institut Agronomique de Paris, devenu ensuite la célèbre école d’ingénieur AgroParisTech.

À son ouverture en septembre 2025, le campus se renommera le delta et accueillera 6 écoles parmi les plus prestigieuses de leur secteur : Paris School of Business, Penninghen, Atelier de Sèvres, IESA Arts&Culture, Cours Florent et Copernia.

Le campus permettra aux 3 600 étudiants de se rencontrer, de partager des projets mais aussi d’accéder à des formations hybridées entre les écoles.

