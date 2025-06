Visite Canoë-Cave Quai des Gabarres Casseneuil 3 juillet 2025 09:30

Balade sur le Lot en canoë puis accès au Domaine Lou Gaillot, balade dans les vignes, visite du chai, atelier dégustation et retour à la base nautique en canoë.

Sur réservation.

Quai des Gabarres Base nautique C’Lot

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 12 22

English : Visite Canoë-Cave

Canoe trip on the Lot, then access to Domaine Lou Gaillot, vineyard tour, visit to the winery, tasting workshop and canoe trip back to the water base.

Reservations required.

German : Visite Canoë-Cave

Kanufahrt auf dem Lot, dann Zugang zur Domaine Lou Gaillot, Spaziergang durch die Weinberge, Besichtigung des Weinkellers, Workshop zur Weinprobe und Rückkehr zur Wassersportbasis mit dem Kanu.

Mit Reservierung.

Italiano :

Gita in canoa sul fiume Lot, seguita da una visita al Domaine Lou Gaillot, da una passeggiata tra le vigne, da un tour della cantina, da un laboratorio di degustazione e da un ritorno in canoa al centro di sport acquatici.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Visite Canoë-Cave

Paseo en canoa por el río Lot, seguido de una visita al Domaine Lou Gaillot, un paseo por las viñas, una visita a la bodega, un taller de cata y un paseo en canoa de vuelta al centro de deportes acuáticos.

Imprescindible reservar.

