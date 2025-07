Visite capsule de la Grange Rouge Montbazon

dimanche 14 septembre 2025.

Visite capsule de la Grange Rouge

La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 14 septembre 2025 15:30:00

fin : 17:30:00

Date(s) :

2025-09-14

Visite capsule de 15min du bâtiment de la Grange Rouge

Le dimanche 14 septembre

3 départs 15h30 / 16h30 / 17h30

Gratuit

Inscription par sms au 06 27 43 53 22 ou par mail culture@ville-montbazon.fr

La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

English :

15-minute capsule tour of the Grange Rouge building

Sunday, September 14

3 departures: 3:30 pm / 4:30 pm / 5:30 pm

Free

Registration by sms to 06 27 43 53 22 or by e-mail culture@ville-montbazon.fr

German :

15-minütige Kapseltour durch das Gebäude der Roten Scheune

Am Sonntag, den 14. September

3 Abfahrten: 15:30 Uhr / 16:30 Uhr / 17:30 Uhr

Kostenlos

Anmeldung per SMS an 06 27 43 53 22 oder per E-Mail culture@ville-montbazon.fr

Italiano :

Visita guidata in capsula di 15 minuti dell’edificio Grange Rouge

Domenica 14 settembre

3 partenze: 15.30 / 16.30 / 17.30

Gratuito

Per iscriversi, inviare un SMS al numero 06 27 43 53 22 o un’e-mail a culture@ville-montbazon.fr

Espanol :

Visita en cápsula de 15 minutos al edificio Grange Rouge

Domingo 14 de septiembre

3 salidas: 15.30 h / 16.30 h / 17.30 h

Gratis

Para inscribirse, envíe un mensaje de texto al 06 27 43 53 22 o un correo electrónico a culture@ville-montbazon.fr

