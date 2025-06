Visite Captage des sources à la Maison des Sources Mauléon-Barousse 1 juillet 2025 10:30

Visite du captage des sources et de la station de filtration

A Ferrère, dans un site préservé, à 800 m d’altitude, visitez l’un des plus grands réseaux rurales de distribution de l’eau potable, qui alimente aujourd’hui près de 250 communes des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du Gers

Sur réservation

Les mardis et samedis en Juillet et Aout

10h30 11h30

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

English :

Visit to the spring catchment and filtration plant

At Ferrère, in an unspoilt setting at an altitude of 800 m, visit one of the largest rural drinking water distribution networks, which today supplies nearly 250 communes in the Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne and Gers regions

On reservation

Tuesdays and Saturdays in July and August

10:30am 11:30am

German :

Besichtigung der Quellfassung und der Filterstation

Besuchen Sie in Ferrère, in einem geschützten Gebiet auf 800 m Höhe, eines der größten ländlichen Trinkwasserversorgungsnetze, das heute fast 250 Gemeinden in den Departements Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne und Gers versorgt

Auf Reservierung

Dienstags und samstags im Juli und August

10.30 11.30 Uhr

Italiano :

Visita all’impianto di captazione e filtraggio delle sorgenti

A Ferrère, in un ambiente incontaminato a 800 m di altitudine, visitate una delle più grandi reti rurali di distribuzione dell’acqua potabile, che oggi rifornisce quasi 250 comuni degli Hautes-Pyrénées, dell’Alta Garonna e del Gers

Solo su prenotazione

Martedì e sabato in luglio e agosto

10.30 11.30

Espanol :

Visita a la planta de captación y filtración de manantiales

En Ferrère, en un entorno virgen a 800 m de altitud, visite una de las mayores redes rurales de distribución de agua potable, que hoy abastece a cerca de 250 municipios de los Altos Pirineos, Alto Garona y Gers

Sólo con reserva

Martes y sábados de julio y agosto

10.30 h 11.30 h

