Visite Carrière SECPA Carrière SECPA Le Vauclin

Visite Carrière SECPA Samedi 20 septembre, 09h00, 10h30, 12h00 Carrière SECPA Martinique

– Visites uniquement sur réservation préalable

– Maximum de 3 visites par jour, limitées à 15 participants chacune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Visite du site – durée approximative : 1 heure

Programme :

Accueil des visiteurs

Distribution et mise en place des équipements de protection individuelle (EPI)

Projection d’un film présentant le fonctionnement d’une carrière

Visite guidée à pied du site d’extraction et du parc d’engins

Clôture de la visite

Informations importantes :

Le port de chaussures de marche ou de sport est obligatoire.

Les chemins empruntés sont en terre et présentent des dénivelés.

Carrière SECPA paquemar Le Vauclin 97280 Martinique Martinique 0596744741 [{« type »: « email », « value »: « alexandre.laize@gbh.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0596744741 »}] Spécialisée dans la production de matériaux de qualité, la Société D’exploitation Carrière Paquemar (SECPA), exploite différentes carrières une carrière au cœur de la commune du Vauclin. Située au Sud de la Martinique, cette activité joue un rôle crucial dans la réalisation de projets d’envergure. L’engagement envers l’excellence dans l’extraction et la production se traduit par des produits qui répondent aux normes les plus élevées, soutenant ainsi le développement et la durabilité de nombreuses industries.

Grâce aux investissements réguliers dans son matériel et sa flotte de camions’engins, SECPA est en mesure d’assurer un approvisionnement rapide et fiable sur l’ensemble du territoire. S’appuyant sur une équipe de professionnels compétents et passionnés, l’entreprise met l’accent sur la satisfaction de ses clients et le respect de l’environnement. Les travaux d’exploitation sont menés de manière responsable et le recyclage des matériaux est privilégié pour limiter l’impact sur la nature. Présence d’un parking pour les visiteurs

