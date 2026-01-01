Visite cathédrale et galettes des rois Chartres

Visite cathédrale et galettes des rois

16 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 14:30:00

fin : 2026-01-10 17:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Janvier… le mois du partage ! En ce début d’année, la Cathédrale de Chartres vous révèle de nouveaux secrets.

Guidés par Gilles Fresson, partez à la découverte des traditions et symboles de la galette des rois et des représentations des rois mages, et de leurs riches symboles dans les vitraux et sculptures de la cathédrale. De la majesté du chœur à la finesse des verrières, vous verrez comment l’art médiéval a su transmettre, à travers l’histoire de l’Épiphanie, un message universel de fraternité et de don. Une visite exceptionnelle placée sous le signe du partage, de la lumière. Après la visite, profitez d’une dégustation de galette des Rois (frangipane ou pomme) sur place ou à emporter. Qui trouvera la fève et portera la couronne ? 21 .

English :

January… the month of sharing! At the start of the new year, Chartres Cathedral reveals new secrets.

