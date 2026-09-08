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Visite-causerie : « Singularités en temps de guerre » au Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh

mercredi 11 novembre 2026 · Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
87260 Vicq-sur-Breuilh
Département
Haute-Vienne
Tarif
7.5 7.5 Tarif de base - plein tarif

Vicq-sur-Breuilh

Visite-causerie : « Singularités en temps de guerre » au Musée Cécile Sabourdy

Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 17:00:00
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Visite-causerie sur la vie des artistes de nos collections.
(tout public, sur réservation)   .

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73  contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Visite-causerie : « Singularités en temps de guerre » au Musée Cécile Sabourdy

L’événement Visite-causerie : « Singularités en temps de guerre » au Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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