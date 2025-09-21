Visite-causerie sur les pas de Marie Maillet Vitiello (internée de 1937 à 1989) avec Michel Caire. Hôpital Maison Blanche Neuilly-sur-Marne

Visite-causerie sur les pas de Marie Maillet Vitiello (internée de 1937 à 1989) avec Michel Caire. Hôpital Maison Blanche Neuilly-sur-Marne dimanche 21 septembre 2025.

Visite-causerie sur les pas de Marie Maillet Vitiello (internée de 1937 à 1989) avec Michel Caire. Dimanche 21 septembre, 14h30 Hôpital Maison Blanche Seine-Saint-Denis

gratuit mais limité à 30 personnes, de bonnes chaussures de marche sont conseillées ( chantiers en cours sur le site du Parc de Maison Blanche).RV à l’entrée de Maison Blanche à 14h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Dimanche 21 septembre,

« Petite visite-causerie sur les pas de Marie », Michel Caire (historien et ancien chef de service à Maison Blanche).

Visite de la 1e section où fut internée Marie Maillet-Vitiello de 1937 à 1989, « reine » créatrice d’une robe brodée d’une grande beauté, dite « Robe de la Reine ». Cet événement est à l’initiative du Patrimoine 93, associant HMMB et la SERHEP (où est actuellement conservée la robe, exposée dans le musée de la SERHEP), qui vient de lui reconnaître le statut de Monument historique et organise une table ronde à la suite de cette visite à l’hôpital de Ville-Évrard consacrée à Marie Maillet et à sa robe.

Inscription via le site : https://exploreparis.com/fr/

Hôpital Maison Blanche 3 avenue Jean-Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Maison Blanche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « histoires.memoire.mb@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0612134814 »}, {« type »: « link », « value »: « https://hmmaisonblanche.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] [{« link »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] L’ancien hôpital de Maison Blanche a reçu des patientes et patients de 1900 à 2012, asile jusqu’en 1937 puis hôpital.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Olivier Giachino