Visite cave troglodyte du Xᵉ siècle et photographies d’antan, Domaine de la Chopinière du Roy, Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Informations pratiques

Visite cave troglodyte du Xᵉ siècle et photographies d’antan Samedi 19 septembre, 14h30 Domaine de la Chopinière du Roy Indre-et-Loire

Gratuit – à réserver à l’avance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez une cave troglodyte unique creusée dans le tuffeau depuis le Xᵉ siècle, au cœur du vignoble de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Véritable témoin de l’histoire locale, ce site souterrain exceptionnel s’étend sur près de 4 kilomètres de galeries, à plus de 20 mètres sous terre. Pour l’occasion, des photographies de la vie de vigneron d’antan seront de sortie.

Au fil des siècles, cette cave a connu plusieurs usages : ancienne carrière d’extraction de pierre de tuffeau utilisée pour la construction des demeures ligériennes, elle fut ensuite exploitée en champignonnière avant d’être allotie à la fin des années 1990 entre plusieurs propriétaires.

La visite vous plongera dans l’histoire du Domaine de la Chopinière du Roy, exploitation viticole transmise depuis 9 générations. Vous découvrirez également le rôle majeur d’Adrien ORY, figure emblématique du vignoble et fondateur de l’AOC Saint-Nicolas-de-Bourgueil en 1937, dont le savoir-faire et la vision ont marqué durablement l’identité de l’appellation.

Une rencontre authentique entre patrimoine souterrain, transmission familiale et culture viticole ligérienne.

Domaine de la Chopinière du Roy 402 Rue de la Rodaie, 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 97 77 74 https://chopiniereduroy.fr/ https://www.instagram.com/la_chopiniere_du_roy/;https://www.facebook.com/p/Domaine-de-la-Chopini%C3%A8re-du-Roy-100063562513965/;https://www.youtube.com/@DomainedelaChopini%C3%A8reduRoy;https://www.tiktok.com/@la_chopiniere_du_roy Au cœur du vignoble de Saint Nicolas de Bourgueil, le Domaine de la Chopinière du Roy perpétue depuis 9 générations un savoir-faire familial (dont Adrien ORY, fondateur de l’AOC Saint Nicolas de Bourgueil). Tom et Camille, fils de Christophe et Sophie Ory, travaillent ensemble sur 33 hectares et produisent du vin Bourgueil et du vin Saint Nicolas de Bourgueil en Cabernet Franc, mais aussi d’autres vins de Loire. Dégustation des vins gratuite, sans rendez-vous. Découvrez nos attractions touristiques (réservation 24h à l’avance) : visite du domaine, balade dans les vignes ou visite de cave troglodyte et ancien millésime de vin rouge. Notre cave à Saint-Nicolas-de-Bourgueil est ouverte toute l’année. Parking camping-car disponible. Parking voiture, bus et camping car. Toilettes et accès du domaine PMR.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez une cave troglodyte unique creusée dans le tuffeau depuis le Xᵉ siècle, au cœur du vignoble de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

©Tom ORY