VISITE CENTRALE BETON POINT P Agence LAVAL SAINT NICOLAS Laval-en-Belledonne

VISITE CENTRALE BETON POINT P Mardi 18 novembre, 09h00 Agence LAVAL SAINT NICOLAS Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T10:30:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T10:30:00

L’entreprise vous fera visiter la centrale et vous présentera les postes à pourvoir ATTENTION : les EPI sont nécessaires : – CHAUSSURES DE SECURITE (si vous n’en possédez pas, venir avec des chaussures de randonnée par exemple) – CASQUE (si vous n’en possédez pas, venir avec un casque de vélo par exemple) – PANTALON DE CHANTIER (si vous n’en possédez pas, venir avec un pantalon adapté)

10h : accueil et présentation de l’entreprise 10h30 : visite Pendant le temps de la visite, il y aura l’activi

Agence LAVAL SAINT NICOLAS 53000 Laval Laval-en-Belledonne 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512301 »}]

L’entreprise vous fera visiter la centrale et vous présentera les postes à pourvoir ATTENTION : les EPI sont nécessaires : – CHAUSSURES DE SECURITE (si vous n’en possédez pas, venir avec des chaussure La semaine de l’industrie Recrutement