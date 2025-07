Visite centrale hydroélectrique SHEM Eget-Cité Devant la centrale SHEM d’Eget-Cité Aragnouet

Visite centrale hydroélectrique SHEM Eget-Cité Devant la centrale SHEM d'Eget-Cité Aragnouet mardi 15 juillet 2025.

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-07-15 15:30:00

2025-07-15

En partenariat avec la SHEM, une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire vous fera découvrir l’histoire des centrales de la SHEM ainsi que l’usine et la cité ouvrière d’Eget-Cité.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h. .

Devant la centrale SHEM d'Eget-Cité ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

In partnership with SHEM, a guide from the Pays d’art et d’histoire will show you the history of SHEM power stations, the factory and the Eget-Cité workers’ housing estate.

German :

In Zusammenarbeit mit SHEM wird Ihnen eine Fremdenführerin des Pays d’art et d’histoire die Geschichte der SHEM-Kraftwerke sowie die Fabrik und die Arbeitersiedlung Eget-Cité näher bringen.

Italiano :

In collaborazione con SHEM, una guida del Pays d’art et d’histoire vi condurrà in un tour della storia delle centrali elettriche SHEM, della fabbrica e del complesso abitativo dei lavoratori dell’Eget-Cité.

Espanol :

En colaboración con la SHEM, un guía del Pays d’art et d’histoire le llevará a conocer la historia de las centrales eléctricas de la SHEM, la fábrica y el barrio de viviendas de los trabajadores de Eget-Cité.

