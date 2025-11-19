Visite centre de gestion de déchets ECOPOLE LAMBERT Narbonne

Visite centre de gestion de déchets Mercredi 19 novembre, 14h00 ECOPOLE LAMBERT Aude

Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T17:00:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T17:00:00

Visite centre de recherche BioRessourcelab et du centre de gestion des déchets Ecopole de Lambert sur Narbonne

ECOPOLE LAMBERT Route de Perpignan 11100 NARBONNE Narbonne 11100 Aude Occitanie

