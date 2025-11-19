Visite centre de gestion de déchets ECOPOLE LAMBERT Narbonne
Visite centre de gestion de déchets ECOPOLE LAMBERT Narbonne mercredi 19 novembre 2025.
Visite centre de gestion de déchets Mercredi 19 novembre, 14h00 ECOPOLE LAMBERT Aude
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T17:00:00
Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T17:00:00
Visite centre de recherche BioRessourcelab et du centre de gestion des déchets Ecopole de Lambert sur Narbonne
ECOPOLE LAMBERT Route de Perpignan 11100 NARBONNE Narbonne 11100 Aude Occitanie
Visite centre de recherche BioRessourcelab et du centre de gestion des déchets Ecopole de Lambert.