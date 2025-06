Visite chais et cave Les Collines du Bourdic SARL Les Collines du Bourdic Bourdic 4 juillet 2025 15:30

Gard

Visite chais et cave Les Collines du Bourdic SARL Les Collines du Bourdic 523 Avenue des Ecoles Bourdic Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-04 15:30:00

fin : 2025-07-18 17:00:00

Date(s) :

2025-07-04

2025-07-10

2025-07-11

2025-07-17

2025-07-18

2025-07-24

2025-07-25

2025-07-31

2025-08-08

2025-08-14

Visite accompagnée et commentée des chais et de la Cave de Bourdic suivie d’une dégustation de vins au Caveau. Créée en 1928, la cave coopérative Les Collines du Bourdic est riche de tradition et d’expérience.

SARL Les Collines du Bourdic 523 Avenue des Ecoles

Bourdic 30190 Gard Occitanie +33 4 66 81 20 82 contact@bourdic.fr

English : Cellar tour Les Collines du Bourdic

Guided tour of the Cave de Bourdic, followed by a wine tasting at the Caveau. Founded in 1928, the Les Collines du Bourdic cooperative cellar is rich in tradition and experience.

German : Besichtigung von Weinkeller Les Collines du Bourdic

Begleitete und kommentierte Besichtigung der Weinkellerei Bourdic mit anschließender Weinprobe im Weinkeller. Die 1928 gegründete Genossenschaftskellerei Les Collines du Bourdic ist reich an Tradition und Erfahrung.

Italiano : Visite de la Cave Les Collines du Bourdic

Visita guidata delle cantine e della Cave de Bourdic, seguita da una degustazione di vini al Caveau. Fondata nel 1928, la cantina cooperativa Les Collines du Bourdic vanta una grande tradizione ed esperienza.

Espanol : Visite de la Cave Les Collines du Bourdic

Visita guiada de las bodegas y de la Cave de Bourdic, seguida de una degustación de vinos en el Caveau. Fundada en 1928, la bodega cooperativa Les Collines du Bourdic cuenta con una gran tradición y experiencia.

L’événement Visite chais et cave Les Collines du Bourdic Bourdic a été mis à jour le 2025-06-23 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard