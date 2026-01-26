Visite chantée au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Visite chantée au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15 15:15:00

Date(s) :

2026-03-15

Par Grégoire Ichou

Mêlant art, patrimoine musical et chant lyrique, les visites chantées de Grégoire Ichou éveillent les sens et les émotions. L’artiste crée de curieux anachronismes et se permet toutes les fantaisies. Il emmène le groupe dans une déambulation surprenante ou alternent commentaires sur les tableaux et airs lyriques ou populaires. Il renouvelle ainsi le propos et la façon de voir les tableaux, sa voix résonnant dans le musée de Tessé pour faire ressentir des sensations uniques aux visiteurs.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

